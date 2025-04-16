Главный тренер Боруссии Дортмунд прокомментировал матч против Барселоны

Наставник "Боруссии" Нико Ковач посетил пресс-конференцию после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны" (3:1).

"Сегодня мы провели лучший матч за то время, как я здесь. То, что сделали ребята вместе с нашими болельщиками – это было невероятно. Это было на самом высоком уровне. Так можно вылетать из турнира, хотя я, конечно, хотел бы пройти дальше. Мы должны черпать силу из этой игры, уверенность, веру в то, что мы можем сделать. Надеюсь, что ребята сегодня увидели, что возможно.

Мы имели великолепные моменты с мячом и в переходах. Мы будем показывать это ребятам снова и снова в ближайшие дни, чтобы они смогли показать то же самое и против "Боруссии" Менгенгладбаг", – сказал Ковач.