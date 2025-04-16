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Главный тренер Боруссии Дортмунд прокомментировал матч против Барселоны
Лучшим матч за его время в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Боруссии" Нико Ковач посетил пресс-конференцию после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны" (3:1).
"Сегодня мы провели лучший матч за то время, как я здесь. То, что сделали ребята вместе с нашими болельщиками – это было невероятно. Это было на самом высоком уровне. Так можно вылетать из турнира, хотя я, конечно, хотел бы пройти дальше. Мы должны черпать силу из этой игры, уверенность, веру в то, что мы можем сделать. Надеюсь, что ребята сегодня увидели, что возможно.
Мы имели великолепные моменты с мячом и в переходах. Мы будем показывать это ребятам снова и снова в ближайшие дни, чтобы они смогли показать то же самое и против "Боруссии" Менгенгладбаг", – сказал Ковач.
Добавим, что после 29 сыгранных матчей "Боруссия Д" занимает 8 место в турнирной таблице Бундеслиги с 42 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов.
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