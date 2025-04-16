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Ханси Флик прокомментировал выход Барселоны в полуфинал Лиги чемпионов
Это единственное, что имеет значение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команде Ханси Флика пришлось изрядно поработать в четвертьфинале против "Боруссии" Дортмунд, но даже несмотря на поражение 1:3 в ответном матче в Германии, победы 4:0 в первой игре хватило, чтобы пройти в следующий раунд. После матча наставник "Барселоны" посетил пресс-конференцию.
"Мы прошли дальше и это было нашей целью. Попасть в полуфинал Лиги чемпионов – это фантастически для клуба. Это большой успех, и мы должны радоваться этому.
Мы играли против замечательной команды, которая сделала нашу жизнь очень тяжелой. Но сегодня единственное, что имеет значение – это то, что мы в полуфинале. Нужно видеть позитив, а не негатив. У нас замечательная команда, которая уже показала себя блестяще и это главное. Мы должны продолжать в том же духе. Важно проанализировать эту игру и принять то, что произошло, но еще важнее – смотреть вперед, ведь впереди большие вызовы", – подытожил Флик.
Добавим, что в полуфинале "Барса" сыграет с победителем пары "Интер" – "Бавария".
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