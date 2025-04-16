"Мы испортили все в первом матче". Защитник Боруссии Д прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов

Защитник дортмундской "Боруссии" Никлас Зюле дал комментарий после победы над "Барселоной" (3:1) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я думаю, что мы все согласны с тем, что мы испортили все еще в первом матче. Я не играл столько матчей за "Боруссию Д", когда мы сражались настолько самоотверженно. С первых минут все на стадионе понимали, что мы верили, что сможем совершить камбэк. Я очень горжусь своей командой, несмотря на итог этой стадии. Надеюсь, что теперь мы будем играть так и в Бундеслиге, в частности в следующем матче чемпионата против "Гладбаха" в воскресенье".