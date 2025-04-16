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"Мы испортили все в первом матче". Защитник Боруссии Д прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов
Немцы не смогли выйти в полуфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник дортмундской "Боруссии" Никлас Зюле дал комментарий после победы над "Барселоной" (3:1) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Я думаю, что мы все согласны с тем, что мы испортили все еще в первом матче. Я не играл столько матчей за "Боруссию Д", когда мы сражались настолько самоотверженно. С первых минут все на стадионе понимали, что мы верили, что сможем совершить камбэк. Я очень горжусь своей командой, несмотря на итог этой стадии. Надеюсь, что теперь мы будем играть так и в Бундеслиге, в частности в следующем матче чемпионата против "Гладбаха" в воскресенье".
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Напомним, что по сумме двухматчевого противостояния "Барселона" обыграла "Боруссию Д" со счетом 5:3 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Интер" - "Бавария".
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