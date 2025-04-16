Форвард Барселоны уверен в том, что его команда заслужила играть в полуфинале Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своими мыслями после поражения от "Боруссии Д" (3:1) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Нам не удалось контролировать игру, мы совершали слишком много ошибок, облегчая работу сопернику. Мы обязаны проанализировать сегодняшнюю игру очень тщательно, чтобы провести работу над ошибками. Мы не можем так играть.

Хорошо, что мы проиграли на этой стадии. Таким ошибкам не место в важных матчах. Это была очень сумасшедшая игра, которая завершилась тем, что мы вышли в полуфинал. Мы заслуживаем этого, но мы создали лишнее давление".