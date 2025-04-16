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Форвард Барселоны уверен в том, что его команда заслужила играть в полуфинале Лиги чемпионов
Каталонский гранд пробился в следующую стадию соревнований по сумме двухматчевого противостояния
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своими мыслями после поражения от "Боруссии Д" (3:1) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Нам не удалось контролировать игру, мы совершали слишком много ошибок, облегчая работу сопернику. Мы обязаны проанализировать сегодняшнюю игру очень тщательно, чтобы провести работу над ошибками. Мы не можем так играть.
Хорошо, что мы проиграли на этой стадии. Таким ошибкам не место в важных матчах. Это была очень сумасшедшая игра, которая завершилась тем, что мы вышли в полуфинал. Мы заслуживаем этого, но мы создали лишнее давление".
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Напомним, что "Барселона" обыграла "Боруссию Д" со счетом 5:3 по сумме двухматчевого противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов, обеспечив себе место в полуфинале самого престижного клубного турнира Европы.
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