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Артета - о Лиге чемпионов: Мы хотим написать собственную историю в этом турнире
Наставник "канониров" очень серьезно настраивается на игру против Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, как его команда настраивается на ответный матч против мадридского "Реала" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы должны сосредоточиться на том, что принесет нам победу. Нам нужно как можно лучше подготовиться к этому важнейшему матчу, чтобы создать свою историю в этом турнире. Мы уже демонстрировали, что способны на это, и это должно дать нам уверенность в собственных силах. Когда мы говорим об истории, мы говорим о пути. Мы никогда не выигрывали этот турнир, поэтому мы стараемся делать последовательные вещи, которые помогут нам доминировать в Европе. У нас есть отличная возможность для того, чтобы сделать это завтра".
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Напомним, что матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится на "Сантьяго Бернабеу" в среду, 16-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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