Артета - о Лиге чемпионов: Мы хотим написать собственную историю в этом турнире

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, как его команда настраивается на ответный матч против мадридского "Реала" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны сосредоточиться на том, что принесет нам победу. Нам нужно как можно лучше подготовиться к этому важнейшему матчу, чтобы создать свою историю в этом турнире. Мы уже демонстрировали, что способны на это, и это должно дать нам уверенность в собственных силах. Когда мы говорим об истории, мы говорим о пути. Мы никогда не выигрывали этот турнир, поэтому мы стараемся делать последовательные вещи, которые помогут нам доминировать в Европе. У нас есть отличная возможность для того, чтобы сделать это завтра".