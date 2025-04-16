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Артета - о Лиге чемпионов: Мы хотим написать собственную историю в этом турнире

Лига Чемпионов

Наставник "канониров" очень серьезно настраивается на игру против Реала

Артета - о Лиге чемпионов: Мы хотим написать собственную историю в этом турнире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, как его команда настраивается на ответный матч против мадридского "Реала" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны сосредоточиться на том, что принесет нам победу. Нам нужно как можно лучше подготовиться к этому важнейшему матчу, чтобы создать свою историю в этом турнире. Мы уже демонстрировали, что способны на это, и это должно дать нам уверенность в собственных силах. Когда мы говорим об истории, мы говорим о пути. Мы никогда не выигрывали этот турнир, поэтому мы стараемся делать последовательные вещи, которые помогут нам доминировать в Европе. У нас есть отличная возможность для того, чтобы сделать это завтра".

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Напомним, что матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится на "Сантьяго Бернабеу" в среду, 16-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета Реал (Мадрид)
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.04.2025 в 13:31
Головне забути про 3:0 на власному майданчику! Бо вчорашній досвід показав, що перший матч то лише задел! Тому очікувані "прохідні" матчі виявилися не такими уж легкими для гостей! Натяком на інтригу... Тим більш КК досвідчений боєць обласканий смугастенькими!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
16.04.2025 в 13:31
Головне забути про 3:0 на власному майданчику! Бо вчорашній досвід показав, що перший матч то лише задел! Тому очікувані "прохідні" матчі виявилися не такими уж легкими для гостей! Натяком на інтригу... Тим більш КК досвідчений боєць обласканий смугастенькими!
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