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Впервые в этом сезоне. Барселона потерпела уникальное поражение в матче против Боруссии Д в Лиге чемпионов
Когда-то это должно было произойти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1) "Барселона" потерпела уникальное поражение в текущем сезоне. Каталонский гранд впервые проиграл матч, когда в воротах их команды стоял Войцех Щенсный.
Подчеркнем, что 34-летний польский голкипер до этого провел 22 поединка в составе "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых было одержано 19 побед. Также отметим тот факт, что в 12-ти из этих матчей Щенсный отстоял на ноль.
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Опытный Войцех Щенсный присоединился к "Барселоне" в начале октября прошлого года на правах свободного агента после того, как Марк-Андре тер Штеген выбыл на длительное время из-за тяжелой травмы, заняв место основного вратаря.
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