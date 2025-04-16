  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Впервые в этом сезоне. Барселона потерпела уникальное поражение в матче против Боруссии Д в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в этом сезоне. Барселона потерпела уникальное поражение в матче против Боруссии Д в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Когда-то это должно было произойти

Впервые в этом сезоне. Барселона потерпела уникальное поражение в матче против Боруссии Д в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1) "Барселона" потерпела уникальное поражение в текущем сезоне. Каталонский гранд впервые проиграл матч, когда в воротах их команды стоял Войцех Щенсный.

Подчеркнем, что 34-летний польский голкипер до этого провел 22 поединка в составе "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых было одержано 19 побед. Также отметим тот факт, что в 12-ти из этих матчей Щенсный отстоял на ноль.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Опытный Войцех Щенсный присоединился к "Барселоне" в начале октября прошлого года на правах свободного агента после того, как Марк-Андре тер Штеген выбыл на длительное время из-за тяжелой травмы, заняв место основного вратаря.

Читайте такжеЩенсный - о Лиге чемпионов: Никогда бы не подумал, что у меня будет шанс выиграть этот трофей с Барселоной
По теме
yellow-arrow
Интер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Интер - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов Барселона Войцех Щенсны
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
16.04.2025 в 13:06
Проте тут не стільки провина Щенсни Просто більшість гравців були не налаштовані на битися-боротися за перемогу Розгром суперника з рахунком 4:0 у першому матчі не провокує на битву за результат!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
16.04.2025 в 13:06
Проте тут не стільки провина Щенсни Просто більшість гравців були не налаштовані на битися-боротися за перемогу Розгром суперника з рахунком 4:0 у першому матчі не провокує на битву за результат!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости