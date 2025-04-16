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Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Или "Ремонтада", или ничего. Выбора на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала" у мадридского "Реала" нет. Однако смогут ли подопечные Карло Анчелотти воспользоваться магией "Бернабеу", чтобы спасти сезон ЛЧ, или Микель Артета привезет в Испанию свои "темные искусства", которые станут не под силу "сливочным"? Скоро узнаем ответ на этот вопрос.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 16-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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