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Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Реал Мадрид – Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Или "Ремонтада", или ничего. Выбора на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала" у мадридского "Реала" нет. Однако смогут ли подопечные Карло Анчелотти воспользоваться магией "Бернабеу", чтобы спасти сезон ЛЧ, или Микель Артета привезет в Испанию свои "темные искусства", которые станут не под силу "сливочным"? Скоро узнаем ответ на этот вопрос.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 16-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу "Реал Мадрид" – "Арсенал"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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