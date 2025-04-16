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Интер - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Интер - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 апреля, миланский "Интер" дома проведет вторую четвертьфинальную игру ЛЧ 2024/25 против мюнхенской "Баварии".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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