Интер - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 16 апреля, миланский "Интер" дома проведет вторую четвертьфинальную игру ЛЧ 2024/25 против мюнхенской "Баварии".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.