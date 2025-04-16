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Интер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер – Бавария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют "Интер" и "Бавария". Первая игра завершилась в пользу итальянцев (2:1). Теперь они будут пытаться завершить начатое уже дома, в Милане. Мюнхенцам будет трудно отыграться но другого варианта у них нет.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 16-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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