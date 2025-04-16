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Официально: Легендарная американская рок-группа Linkin Park выступит на открытии финала Лиги чемпионов-2025
Захватывающее шоу
Фото - www.uefa.com
УЕФА на своем сайте официально подтвердили, что легендарная рок-группа Linkin Park выступит перед началом самого ожидаемого клубного матча сезона – 31 мая в Мюнхене, став хедлайнером шоу открытия финала Лиги чемпионов УЕФА 2025.
Announcing your UCL final headliner, @linkinpark! ????#PepsiKickOffShow | @pepsiglobal pic.twitter.com/HC0NsAONpN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025
Недавно Linkin Park вернулись в центр внимания с релизом альбома "From Zero" – своей первой новой музыки за семь лет. Они порадуют фанатов по всему миру выступлением, которое объединит в себе уважение к прошлому группы и покажет ее новое музыкальное направление. По случаю выступления группа создала и записала новый ремикс, в котором соединила фирменные гитарные рифы с атмосферой и звуками Лиги чемпионов.
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"С новым альбомом и туром мы были поражены энергией и восторгом наших фанатов. С нетерпением ждем, чтобы поделиться той же энергией и восторгом во время шоу открытия финала Лиги чемпионов УЕФА. Это совершенно новый опыт для нас как группы, и мы рады исполнить любимые песни из прошлого и настоящего перед тысячами на стадионе и миллионами зрителей во всем мире", - отметила группа.
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