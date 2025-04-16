Официально: Легендарная американская рок-группа Linkin Park выступит на открытии финала Лиги чемпионов-2025

УЕФА на своем сайте официально подтвердили, что легендарная рок-группа Linkin Park выступит перед началом самого ожидаемого клубного матча сезона – 31 мая в Мюнхене, став хедлайнером шоу открытия финала Лиги чемпионов УЕФА 2025.

Недавно Linkin Park вернулись в центр внимания с релизом альбома "From Zero" – своей первой новой музыки за семь лет. Они порадуют фанатов по всему миру выступлением, которое объединит в себе уважение к прошлому группы и покажет ее новое музыкальное направление. По случаю выступления группа создала и записала новый ремикс, в котором соединила фирменные гитарные рифы с атмосферой и звуками Лиги чемпионов.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football