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Официально: Легендарная американская рок-группа Linkin Park выступит на открытии финала Лиги чемпионов-2025

Лига Чемпионов

Захватывающее шоу

Официально: Легендарная американская рок-группа Linkin Park выступит на открытии финала Лиги чемпионов-2025

Фото - www.uefa.com

Новина українською

УЕФА на своем сайте официально подтвердили, что легендарная рок-группа Linkin Park выступит перед началом самого ожидаемого клубного матча сезона – 31 мая в Мюнхене, став хедлайнером шоу открытия финала Лиги чемпионов УЕФА 2025.

Недавно Linkin Park вернулись в центр внимания с релизом альбома "From Zero" – своей первой новой музыки за семь лет. Они порадуют фанатов по всему миру выступлением, которое объединит в себе уважение к прошлому группы и покажет ее новое музыкальное направление. По случаю выступления группа создала и записала новый ремикс, в котором соединила фирменные гитарные рифы с атмосферой и звуками Лиги чемпионов.

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"С новым альбомом и туром мы были поражены энергией и восторгом наших фанатов. С нетерпением ждем, чтобы поделиться той же энергией и восторгом во время шоу открытия финала Лиги чемпионов УЕФА. Это совершенно новый опыт для нас как группы, и мы рады исполнить любимые песни из прошлого и настоящего перед тысячами на стадионе и миллионами зрителей во всем мире", - отметила группа.

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УЕФА Лига чемпионов
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zapp Brannigan (Київ)
16.04.2025 в 14:52
Це пародія на Linkin Park, нова вокалістка не замінить Честера Беннігтона...
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Комментарии 1
Zapp Brannigan (Київ)
16.04.2025 в 14:52
Це пародія на Linkin Park, нова вокалістка не замінить Честера Беннігтона...
Ответить
0
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