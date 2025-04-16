Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Арсенала верит в победу над Реалом в ответном матче
Настроение отличное
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Арсенала" Давид Рая поделился мыслями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" на "Бернабеу", который состоится 16 апреля.
"Настроение отличное. Это не волнение, а уверенность. Мы хотим повторить то, что сделали в первом матче. Мы приехали сюда за победой – именно ради этого я здесь. У нас есть импульс. То, как мы играли в первом матче – это было невероятно. И теперь мы здесь, чтобы написать свою историю. Победить и пройти дальше – это самое важное.
Я думаю, что мы выиграем игру и выйдем в полуфинал, вот что мы хотим сделать, вот чего мы собираемся достичь", – сказал Рая.
Добавим, что победитель этой пары сыграет в полуфинале с "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Кривбасс - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Кобину грозит увольнение, – СМИ
- Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны