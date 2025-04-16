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Вратарь Арсенала верит в победу над Реалом в ответном матче

Лига Чемпионов

Настроение отличное 

Вратарь Арсенала верит в победу над Реалом в ответном матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Арсенала" Давид Рая поделился мыслями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" на "Бернабеу", который состоится 16 апреля.

"Настроение отличное. Это не волнение, а уверенность. Мы хотим повторить то, что сделали в первом матче. Мы приехали сюда за победой – именно ради этого я здесь. У нас есть импульс. То, как мы играли в первом матче – это было невероятно. И теперь мы здесь, чтобы написать свою историю. Победить и пройти дальше – это самое важное.

Я думаю, что мы выиграем игру и выйдем в полуфинал, вот что мы хотим сделать, вот чего мы собираемся достичь", – сказал Рая.

Добавим, что победитель этой пары сыграет в полуфинале с "ПСЖ".

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Давид Райя
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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