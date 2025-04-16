Вратарь Арсенала верит в победу над Реалом в ответном матче

Вратарь "Арсенала" Давид Рая поделился мыслями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" на "Бернабеу", который состоится 16 апреля.

"Настроение отличное. Это не волнение, а уверенность. Мы хотим повторить то, что сделали в первом матче. Мы приехали сюда за победой – именно ради этого я здесь. У нас есть импульс. То, как мы играли в первом матче – это было невероятно. И теперь мы здесь, чтобы написать свою историю. Победить и пройти дальше – это самое важное.

Я думаю, что мы выиграем игру и выйдем в полуфинал, вот что мы хотим сделать, вот чего мы собираемся достичь", – сказал Рая.