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Легендарный экс-полузащитник Арсенала высказался накануне матча против Реала
Видел немало чудес
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Арсенала" Эммануэль Пети дал интервью, в котором поделился мыслями накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом".
"Если бы я был игроком "Реала", то чувствовал бы себя униженным после той игры на прошлой неделе. Я играю за "Реал", крупнейший клуб в мире, и нас разнесли. Честно, я не помню, когда в последний раз "Реал" был так унижен и выглядел настолько плохо. "Арсенал" в том матче был очень-очень хорошим, но в то же время "Мадрид" был очень слабым.
Но мы все знаем, какая связь между "Реалом" и Лигой чемпионов. Они творили столько чудес, особенно дома. Поражение 0:3 – это большая пропасть для "Реала", но я видел немало чудес в прошлом. Не говорю, что на этот раз будет так же, но "Арсенал" прекрасно понимает, что первые 15 минут игры будут чрезвычайно напряженными, поэтому им нужно продемонстрировать то же единство, которое они показали в первом матче. У них есть и возможность, и потенциал, чтобы нанести вред сопернику благодаря качеству игроков в полузащите и атаке", – сказал Пети.
Добавим, что ответный матч состоится на "Бернабеу" уже сегодня, 16 апреля, в 22:00 по киевскому времени.
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