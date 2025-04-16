Легендарный экс-полузащитник Арсенала высказался накануне матча против Реала

Бывший игрок "Арсенала" Эммануэль Пети дал интервью, в котором поделился мыслями накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом".

"Если бы я был игроком "Реала", то чувствовал бы себя униженным после той игры на прошлой неделе. Я играю за "Реал", крупнейший клуб в мире, и нас разнесли. Честно, я не помню, когда в последний раз "Реал" был так унижен и выглядел настолько плохо. "Арсенал" в том матче был очень-очень хорошим, но в то же время "Мадрид" был очень слабым.

Но мы все знаем, какая связь между "Реалом" и Лигой чемпионов. Они творили столько чудес, особенно дома. Поражение 0:3 – это большая пропасть для "Реала", но я видел немало чудес в прошлом. Не говорю, что на этот раз будет так же, но "Арсенал" прекрасно понимает, что первые 15 минут игры будут чрезвычайно напряженными, поэтому им нужно продемонстрировать то же единство, которое они показали в первом матче. У них есть и возможность, и потенциал, чтобы нанести вред сопернику благодаря качеству игроков в полузащите и атаке", – сказал Пети.