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Тренер ПСЖ - о будущем сопернике в полуфинале ЛЧ: Мне все равно
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" сыграет с победителем пары "Реал Мадрид" - "Арсенал". Сейчас "канониры" имеют весомое преимущество, одержав домашнюю победу со счетом 3:0 перед выездным матчем на "Сантьяго Бернабеу".
На пресс-конференции после матча Луис Энрике заявил, что не имеет никаких предпочтений относительно того, с кем его команда встретится в полуфинале:
"Мне все равно. Я получу максимальную пользу от матча, поем и выпью немного пива. Это будет или английская, или испанская команда, но какая бы она ни была, это будет особенно", - сказал специалист.
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