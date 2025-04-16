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Тренер ПСЖ - о будущем сопернике в полуфинале ЛЧ: Мне все равно

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер ПСЖ - о будущем сопернике в полуфинале ЛЧ: Мне все равно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В полуфинале Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" сыграет с победителем пары "Реал Мадрид" - "Арсенал". Сейчас "канониры" имеют весомое преимущество, одержав домашнюю победу со счетом 3:0 перед выездным матчем на "Сантьяго Бернабеу".

На пресс-конференции после матча Луис Энрике заявил, что не имеет никаких предпочтений относительно того, с кем его команда встретится в полуфинале:

"Мне все равно. Я получу максимальную пользу от матча, поем и выпью немного пива. Это будет или английская, или испанская команда, но какая бы она ни была, это будет особенно", - сказал специалист.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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