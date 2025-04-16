Хавбек Арсенала - о матче против Реала: Мы выйдем на игру с менталитетом победителей

Микель Мерино, полузащитник "Арсенала", высказался об ответном матче против "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

"У меня было столько же хороших впечатлений от игры на "Сантьяго Бернабеу", сколько и плохих. Это место, где может случиться все, что угодно, но у меня остались хорошие воспоминания. Мы поедем туда и будем относиться к этому так, будто ничья еще не сыграна. Мы выйдем на игру с менталитетом победителей!"