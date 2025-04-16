  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хавбек Арсенала - о матче против Реала: Мы выйдем на игру с менталитетом победителей
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Арсенала - о матче против Реала: Мы выйдем на игру с менталитетом победителей

Лига Чемпионов

Мерино высказался о решающем поединке четвертьфинала ЛЧ

Хавбек Арсенала - о матче против Реала: Мы выйдем на игру с менталитетом победителей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Мерино, полузащитник "Арсенала", высказался об ответном матче против "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

"У меня было столько же хороших впечатлений от игры на "Сантьяго Бернабеу", сколько и плохих. Это место, где может случиться все, что угодно, но у меня остались хорошие воспоминания. Мы поедем туда и будем относиться к этому так, будто ничья еще не сыграна. Мы выйдем на игру с менталитетом победителей!"

Напомним, что поединок "Реал" - "Арсенал" стартует 16 апреля в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеРеал Мадрид – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2025
По теме
yellow-arrow
Тренер ПСЖ - о будущем сопернике в полуфинале ЛЧ: Мне все равно
yellow-arrow
Легендарный экс-полузащитник Арсенала высказался накануне матча против Реала
yellow-arrow
Вратарь Арсенала верит в победу над Реалом в ответном матче
Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Микель Мерино
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости