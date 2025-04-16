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Хавбек Арсенала - о матче против Реала: Мы выйдем на игру с менталитетом победителей
Мерино высказался о решающем поединке четвертьфинала ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Мерино, полузащитник "Арсенала", высказался об ответном матче против "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
"У меня было столько же хороших впечатлений от игры на "Сантьяго Бернабеу", сколько и плохих. Это место, где может случиться все, что угодно, но у меня остались хорошие воспоминания. Мы поедем туда и будем относиться к этому так, будто ничья еще не сыграна. Мы выйдем на игру с менталитетом победителей!"
Напомним, что поединок "Реал" - "Арсенал" стартует 16 апреля в 22:00 по Киеву.
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