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Известны стартовые составы на матч Интер - Бавария в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Стартовые составы на решающий матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Известны стартовые составы на матч Интер - Бавария в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 апреля, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между "Интером" и "Баварией".

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Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на этот ответственный поединок:

"Интер":

"Бавария":


Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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