Известны стартовые составы на матч Интер - Бавария в Лиге чемпионов

Сегодня, 16 апреля, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между "Интером" и "Баварией".

Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на этот ответственный поединок:

"Интер":

"Бавария":

Our XI.



It takes all of us. ????#INTERFCB #PACKMAS #MiaSanMia pic.twitter.com/O7kSamCpmC