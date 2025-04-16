Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны стартовые составы на матч Интер - Бавария в Лиге чемпионов
Стартовые составы на решающий матч четвертьфинала Лиги чемпионов
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 16 апреля, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между "Интером" и "Баварией".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на этот ответственный поединок:
"Интер":
Your Nerazzurri line-up for #InterBayernMonaco ????#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/z8fm4IUo7t— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) April 16, 2025
"Бавария":
Our XI.— ???????? FC Bayern US ???????? (@FCBayernUS) April 16, 2025
It takes all of us. ????#INTERFCB #PACKMAS #MiaSanMia pic.twitter.com/O7kSamCpmC
Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО