Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
Болельщиков ждут захватывающие противостояния в полуфинале ЛЧ
shakhtar.com
Стали известны все четыре команды, которые продолжат борьбу за главный трофей Лиги чемпионов сезона 2024/2025.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По итогам четвертьфинальных матчей, в полуфинал пробились:
- "Арсенал"
- "ПСЖ"
- "Барселона"
- "Интер"
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?
- Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000