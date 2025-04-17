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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Болельщиков ждут захватывающие противостояния в полуфинале ЛЧ

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

shakhtar.com

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны все четыре команды, которые продолжат борьбу за главный трофей Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

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По итогам четвертьфинальных матчей, в полуфинал пробились:

  • "Арсенал"
  • "ПСЖ"
  • "Барселона"
  • "Интер"
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