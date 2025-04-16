Фанаты Реала устроили феерический прием команде перед решающим матчем с Арсеналом

Сегодня, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и лондонским "Арсеналом".

За несколько часов до начала решающего поединка сотни фанатов "Реала" устроили своим игрокам потрясающий прием. Когда автобус с командой направлялся к "Сантьяго Бернабеу", улицы Мадрида заполонили сторонники в белых цветах клуба.

Por empuje no va a ser... pic.twitter.com/8SVLmeAugz — MARCA (@marca) April 16, 2025

Напомним, что матч "Реал" - "Арсенал" стартует 16 апреля в 22:00 по Киеву.