  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Фанаты Реала устроили феерический прием команде перед решающим матчем с Арсеналом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Реала устроили феерический прием команде перед решающим матчем с Арсеналом

Лига Чемпионов

Улицы Мадрида заполонили болельщики Реала

Фанаты Реала устроили феерический прием команде перед решающим матчем с Арсеналом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и лондонским "Арсеналом".

За несколько часов до начала решающего поединка сотни фанатов "Реала" устроили своим игрокам потрясающий прием. Когда автобус с командой направлялся к "Сантьяго Бернабеу", улицы Мадрида заполонили сторонники в белых цветах клуба.

Напомним, что матч "Реал" - "Арсенал" стартует 16 апреля в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеСработает ли магия Бернабеу? Реал Мадрид - Арсенал. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Полузащитник Реала сравнялся с рекордом легенды клуба в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Борьба за полуфинал. Интер - Бавария. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Сработает ли магия Бернабеу? Реал Мадрид - Арсенал. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости