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Полузащитник Реала сравнялся с рекордом легенды клуба в Лиге Чемпионов
Следом за легендой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" сравнялся с рекордом легенды клуба в Лиге Чемпионов.
Матч с "Арсеналом" стал для Джуда Беллингема 47-м, проведённым за испанский клуб. Все матчи он сыграл в возрасте до 21 года включительно.
Английский футболист сравнялся по этому показателю с вратарём "сливочных" Икером Касильясом.
Джуд Беллингем сыграет в 24-м матче Лиги Чемпионов за "Реал". Ещё 23 матча полузащитник провёл за "Боруссию Д".
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Напомним, что матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится 16 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Первый матч закончился со счётом 3:0 в пользу лондонского клуба.
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