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ЛЧ. Реал Мадрид – Арсенал 1:2 (общ. 1:5). Сегодня без ремонтады
"Арсенал" выходит в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2009 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
"Реал Мадрид" – "Арсенал" 1:2 (общ. 1:5)
Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)
*на 13-й минуте Сака не реализовал пенальти (вратарь)
"Реал Мадрид": Куртуа – Васкес (Ендрік, 61), Асенсио (Модрич, 73), Рюдигер, Алаба (Гарсія, 61) – Вальверде, Чуамени – Родриго (Себальос, 61), Беллингем, Винисиус – Мбаппе (Диас, 75)
"Арсенал": Рая – Тимбер (Вайт, 90+4), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли – Эдегор, Парти, Райс (Зинченко, 90+4) – Сака (Троссар, 77), Мерино, Мартинелли (Тирни, 90+4)
Предупреждения: Алаба (4), Асенсио (11), Рюдигер (85) — Рая (36), Парти (85)
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