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ЛЧ. Реал Мадрид – Арсенал 1:2 (общ. 1:5). Сегодня без ремонтады

Лига Чемпионов

"Арсенал" выходит в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2009 года

ЛЧ. Реал Мадрид – Арсенал 1:2 (общ. 1:5). Сегодня без ремонтады

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

"Реал Мадрид" – "Арсенал" 1:2 (общ. 1:5)

Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)

*на 13-й минуте Сака не реализовал пенальти (вратарь)

"Реал Мадрид": Куртуа – Васкес (Ендрік, 61), Асенсио (Модрич, 73), Рюдигер, Алаба (Гарсія, 61) – Вальверде, Чуамени – Родриго (Себальос, 61), Беллингем, Винисиус – Мбаппе (Диас, 75)

"Арсенал": Рая – Тимбер (Вайт, 90+4), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли – Эдегор, Парти, Райс (Зинченко, 90+4) – Сака (Троссар, 77), Мерино, Мартинелли (Тирни, 90+4)

Предупреждения: Алаба (4), Асенсио (11), Рюдигер (85) — Рая (36), Парти (85)

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1 голосов
Комментарии
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:39
И если б не эта тупая Салиба, среалишка б вообще ни одного мяча арсам не забил бы. Позорники, фу бль, тьфу нах..
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Комментарии 28
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:39
И если б не эта тупая Салиба, среалишка б вообще ни одного мяча арсам не забил бы. Позорники, фу бль, тьфу нах..
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:35
Всех барселонцев с победой!!!
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2
0
MАGА KING
17.04.2025 в 00:35
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0
0
Море23 (Одесса)
17.04.2025 в 00:30
Мбапе походу проклятый из за него псж не мог выиграть ЛЧ
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2
0
MАGА KING
17.04.2025 в 00:32
Oн сбежал в Реал ( по его словам) за трофеями
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1
0
Море23 (Одесса)
17.04.2025 в 00:27
Среал обкакался
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1
0
MАGА KING
17.04.2025 в 00:29
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:25
Где-то в Ньоне слащаво улыбнулся Саша Чеферин. Франсуа Летексье правильный судья.
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2
0
MАGА KING
17.04.2025 в 00:23
Реал пролетает мимо мечты о требле, но еще сохраняет теоретические шансы на двабль.)
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3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
17.04.2025 в 00:22
ШО ТО БУЛО РЕАЛьно хтось вирішив хоч на внутрішніх титулів спуститися. Чи Арсенал дійсно перший претендент на перемогу в ЛЧ!
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1
0
avatar
Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:21
Ремонтада, кричали они, ремонтада...
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4
1
MАGА KING
17.04.2025 в 00:20
Калана с победой и удачи в следующем раунде!
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2
1
MАGА KING
17.04.2025 в 00:19
Вот что меня больше всего интересует, так это то, что Анчелотти, ждун ЗМ, английский псих и некоторые престарелые реалисты всю неделю говорили, что на берналео какое-то чудо чудное должно произойти О чем это они пели? Чудо то, что ждун гол забил? А может чудо то, что проиграли не с позорным счетом? Если это второе, то продолжайте чудить, болельщики Барсы любят ваши чудеса.
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4
1
Andrumas (Düsseldorf)
17.04.2025 в 00:17
Кто бы мог подумать, что бездарнее всех в четвертьфинале вылетит действующий победитель. Даже у Боруссии было больше шансов и достойнее вышло! Папа Карло целый матч с выражением "куда я попал и где мои вещи?". В общем итог для реала можно подвести процитировав одного мадридского классика Джуда Б.: "F*ck off!"
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3
2
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:16
Жаль Бавария не прошла.
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3
1
Море23 (Одесса)
17.04.2025 в 00:32
Да если Бавария вышла ...у Барсы были шансы больше на финал
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0
0
MАGА KING
17.04.2025 в 00:34
Кто его знает. Бавария не реал, постоянно с крупным счетом обыгрывать вряд ли получится.))
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:14
Когда судьи судят непредвзято, среалишка всегда отгребает.
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5
1
Перевзутий
17.04.2025 в 00:10
Арсенал красавчики. Мне всегда была симпатична эта команда. Жвль только что в Англии звёзд с неба не хватает.
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3
1
Spolding711 (Днепр)
17.04.2025 в 00:07
Все логічно,нема змісту гри..подачі ,подачі ,подачі .в нікуди .перший тайм ще хоч бажання якесь було.ну що ж,програвати теж інколи корисно !тренера міняти ,флангові захисники це просто жах .цей сезон треба догравати ,підсилюватись ,міняти тренера і починати нову главу . ПиСиВпевнений зараз знов почнеться перекличка довбоyobїв.ну що ж,порадійте .можливо це найбільша радість для когось )адекватних фанатів звичайно це не стосується ,але блін,як же мало адекватних
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3
3
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:10
За собой смотри, му@ило.
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2
2
Spolding711 (Днепр)
17.04.2025 в 00:15
Ти сам ідентифікувався.що тут можна додати?
 
1
4
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:16
та иди броди
 
2
1
Spolding711 (Днепр)
17.04.2025 в 00:18
Ну от який може бути конструктив ?ну реально
 
1
3
avatar
Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:33
Конструктви говоришь? Ты в первом же своём посте почти всех обозвал долбоё@ами, о чём дальше с тобой можно говорить? Дёргай короче отсюда.
 
0
0
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 00:05
1-2
Ответить
3
2
Andrumas (Düsseldorf)
17.04.2025 в 00:04
Эх, совсем разучились заголовки писать, нужно было как обычно: "Зинченко помог Арсеналу повторно обыграть Реал"
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4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2025 в 00:03
арсенал насреал на реал-с - 2!
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5
2

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