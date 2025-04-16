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Первый опасный момент Арсенала в матче против Реала. Гости получили право на пенальти

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Шанс на 11-й минуте

Первый опасный момент Арсенала в матче против Реала. Гости получили право на пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" на 11-й минуте получили право на пенальти.

Лондонский клуб подавал угловой. В штрафной Асенсио фолил на Мерино. "Реал" отбился в атаке и готовился продолжать игру.

Но видеоассистенты судьи подсказали Летексье, что было нарушение при исполнении стандарта. Рефери проверил и назначил 11-метровый.

Сначала пошёл исполнять Эдегор, но его освистали трибуны. Заменил его Букайо Сака. Англичанин пробил, но Куртуа отбил удар рукой.

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Сака не забил третий пенальти в своей карьере.

Счёт в матче не открыт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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