Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый опасный момент Арсенала в матче против Реала. Гости получили право на пенальти
Шанс на 11-й минуте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" на 11-й минуте получили право на пенальти.
Лондонский клуб подавал угловой. В штрафной Асенсио фолил на Мерино. "Реал" отбился в атаке и готовился продолжать игру.
Но видеоассистенты судьи подсказали Летексье, что было нарушение при исполнении стандарта. Рефери проверил и назначил 11-метровый.
Сначала пошёл исполнять Эдегор, но его освистали трибуны. Заменил его Букайо Сака. Англичанин пробил, но Куртуа отбил удар рукой.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сака не забил третий пенальти в своей карьере.
Счёт в матче не открыт.
Популярное сейчас
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Легкий путь? Первый взгляд на потенциальных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны