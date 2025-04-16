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Реал перед началом матча Лиги Чемпионов устроил минуту молчания. Кому посвятили?
Почтили легенд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" перед началом матча Лиги Чемпионов устроил минуту молчания.
Испанцы почтили память публициста Марио Льоса и экс-тренера "Реала" Лео Бенхаккера.
Нидерландский тренер скончался в 10 апреля в возрасте 82 года. Он тренировал "Реал" с июля 1986 года по июнь 1989 года.
Под руководством тренера "Реал" трижды становился чемпионом Испании, дважды обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграли Кубок Испании.
Марио Льоса был писателем и лауреатом нобелевской премии. Написал более 30 романов, эссе и театральных пьес.
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На момент написания новости "Реал" и "Арсенал" не открыли счёт.
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