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Реал перед началом матча Лиги Чемпионов устроил минуту молчания. Кому посвятили?

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Почтили легенд

Реал перед началом матча Лиги Чемпионов устроил минуту молчания. Кому посвятили?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" перед началом матча Лиги Чемпионов устроил минуту молчания.

Испанцы почтили память публициста Марио Льоса и экс-тренера "Реала" Лео Бенхаккера.

Нидерландский тренер скончался в 10 апреля в возрасте 82 года. Он тренировал "Реал" с июля 1986 года по июнь 1989 года.

Под руководством тренера "Реал" трижды становился чемпионом Испании, дважды обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграли Кубок Испании.

Марио Льоса был писателем и лауреатом нобелевской премии. Написал более 30 романов, эссе и театральных пьес.

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На момент написания новости "Реал" и "Арсенал" не открыли счёт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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