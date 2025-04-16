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Если бы не он, то… Вратарь Реала отбил 50% пенальти в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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По общему итогу уже как рекордсмен

Если бы не он, то… Вратарь Реала отбил 50% пенальти в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Реала" отбил 50% пенальти в Лиге Чемпионов.

Тибо Куртуа в матче против "Арсенала" отбил третий пенальти из шести поставленных "Реалу" в Лиге Чемпионов. Он отразил удар Саки на 12-й минуте.

Бельгийский вратарь отбивал пенальти Чарли де Кетеларе в матче против "Аталанты" в декабре 2024 года и Эрлинга Холланда в матче против "Манчестер Сити" в феврале 2025 года.

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Напомним, что первый тайм матча между "Реалом" и "Арсеналом" закончился со счётом 0:0.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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