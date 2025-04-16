ЛЧ. Интер - Бавария 2:2 (общ. 4:3). Ярко, с успехом итальянцев

Лига чемпионов. 1/4 финала

16.04.2025. Стадио Джузеппе Меацца (Милан)

Главный арбитр: С. Винчич (Словакия)

"Интер" - "Бавария" 2:2 (общий - 4:3)

"Интер": Зоммер - Бастони (Бисек 88), Ачерби, Павар - Димарко (Карлос Аугусто 73), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези 88), Дармиан - Тюрам, Мартинес (Тареми 81)

"Бавария": Урбиг - Станишич, Ким (Геррейро 65), Дайер, Лаймер (Коман 83), Горецка (Павлович 83), Киммих - Сане (Гнабри 65), Мюллер, Олисе - Кейн

Предупреждения: Арнаутович 69 - Ким 28, Дайер 45+1

Голы: Мартинес 58, Павар 61 - Кейн 52, Дайер 76

"Бавария" имела игровое преимущество в первом матче четвертьфинала с "Интером", но проиграла со счетом 1:2. Теперь команда приехала в гости, где точно более легкая игра не прогнозировалась.

Ответный матч. Первый тайм стал лишь продолжением того, что мы видели неделю назад. Мюнхенцы были чуть больше с мячом, но какого-то супер-опасного момента не находили. Зато миланцы удобно чувствовали себя в положении команды, играющей вторым номером. Их контратаки иногда имели большую остроту, чем все то, что создавали гости. И как всегда, великолепно оборонялись. Словом, ничего не изменилось.

"Бавария" развивала свои атаки почти всегда через правый фланг. Через Олисе. Он же опасно бил головой на старте матча. Свой выстрел совершил и Мюллер - сейв голкипера. На 36-й минуте в штрафной площадке хозяев вообще случился пожар. Если говорить коротко - все удары заблокировали и засейвили.

Но достаточно моментов имел также "Интер". Мхитарян, Димарко, Ачерби, Чалханоглу. Все они пробовали открыть счет. Активный первый тайм, ведь одним надо забивать, а другие не могут не воспользоваться свободными зонами при отбивании мяча у своих ворот.

А после перерыва началось шоу. Сразу же команды снова начали обострять. Теперь уже это давало результат. Сперва Урбиг отбил удары Тюрама и Димарко, будто намекая партнерам, что пора забивать. Сколько можно спасать? И они услышали. Гарри Кейн пробил между ног Димарко в дальний, нижний левый угол ворот. Красиво, на опыте. Счет открыт.

Через какие-то мгновения противники создали еще по моменту. Удар Тюрама потащил Урбиг, а вот завершение атаки Мюллера получилось не таким, каким его ожидали. Не удалось немцу показать мастерство - выше ворот.

Очередной удар от "Интера" уже наконец завершился голом. Кстати, через 5 минут после пропущенного. После углового Мартинес хорошо сориентировался в штрафной и нашел возможность пробить. Еще через 3 минуты миланцы отличились во второй раз. И это снова угловой. Теперь уже Павар выиграл верховое единоборство у Кима, что помогло ему переправить головой мяч мимо голкипера.

"Бавария" не оставляла надежд что-то изменить. Собственно, выбора другого не было. На их счастье, удалось сравнять счет. На 76-й минуте Дайер каким-то образом сумел головой нанести результативный удар с лицевой линии. Влетело. Последнее нашествие на заключительных секундах немного попортила нервы поклонникам "Интера", ведь Мюллер и Коман играли до последнего. Но хозяева отбились.

Ожидаемо равные матчи двух довольно равных команд завершаются минимальным преимуществом итальянского коллектива. Общий счет - 4:3. В полуфинале "Интер" встретится с "Барселоной".