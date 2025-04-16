Бавария открыла счет, но Интер быстро ответил дублем в четвертьфинале Лиги чемпионов

"Бавария" на 52-й минуте открыла счет в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Интера“.

Нападающий "Баварии" Кейн прекрасно сыграл в завершающей стадии атаки. Футболист получил точную передачу и пробил в нижний левый угол ворот, не оставив шансов голкиперу "Интера".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но итальянцы быстро отыгрались. После подачи Димарко с углового мяч оказался в зоне, где подстерегал нападающий миланцев Мартинес. Аргентинец мощным ударом с близкого расстояния поразил левый нижний угол ворот, сравняв счет в матче - 1:1.

Но на этом голевая феерия не закончилась. Уже вскоре "Интер" вышел вперед. После очередного розыгрыша углового Павар выпрыгнул выше защитников "Баварии" во вратарской площадке и головой замкнул подачу, направив мяч точно по центру ворот.