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Бавария открыла счет, но Интер быстро ответил дублем в четвертьфинале Лиги чемпионов
Счет открыли во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" на 52-й минуте открыла счет в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Интера“.
Нападающий "Баварии" Кейн прекрасно сыграл в завершающей стадии атаки. Футболист получил точную передачу и пробил в нижний левый угол ворот, не оставив шансов голкиперу "Интера".
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Но итальянцы быстро отыгрались. После подачи Димарко с углового мяч оказался в зоне, где подстерегал нападающий миланцев Мартинес. Аргентинец мощным ударом с близкого расстояния поразил левый нижний угол ворот, сравняв счет в матче - 1:1.
Но на этом голевая феерия не закончилась. Уже вскоре "Интер" вышел вперед. После очередного розыгрыша углового Павар выпрыгнул выше защитников "Баварии" во вратарской площадке и головой замкнул подачу, направив мяч точно по центру ворот.
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