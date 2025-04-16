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Какой матч! За минуту Арсенал и Реал отметились голами

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Сумасшедствие

Какой матч! За минуту Арсенал и Реал отметились голами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Минута понадобилась игрокам "Арсенала" и "Реала", чтобы порадовать болельщиков.

Райс отдал длинную передачу в центр поля. Мерино подал головой и мяч попал к Саке. Англичанин передал на Эдегора. Норвежец отдал на Райса и получил обратную передачу.

Подхватил мяч Мерино, который отдал на Саку. Вингер попал в ворота и открыл счёт.

Видео гола:

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Спустя минуту Райс отдал передачу на Салибу, но француз ошибся и мяч перехватил Винисиус, который забил гол.

Счёт стал 1:1. Видео гола:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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