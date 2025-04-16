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Бавария сравняла счет в матче против Интера
Бавария снова забивает
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
На 76-й минуте "Бавария" сравняла счет в матче четвертьфинала ЛЧ против "Интера".
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Гнабри выполнил удачный навес в штрафную площадку, где Дайер пробил головой в правый угол ворот мимо голкипера.
Общий счет по итогам двух матчей - 4:3.
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