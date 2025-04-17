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В двух шагах до финала. Определились все полуфинальные пары Лиги Чемпионов
Огненные противостояния
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Определились все полуфинальные пары Лиги Чемпионов.
Закончились матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов и определились следующие противостояния.
- Арсенал – ПСЖ
- Барселона – Интер
"Арсенал" встречался с "ПСЖ" трижды в Лиге Чемпионов. В последний раз была встреча на Этапе лиги в октябре 2024 года. Тогда лондонцы победили 2:0.
"Барселона" встречалась с "Интером" 12 раз в Лиге Чемпионов. Последний раз они играли между собой на групповом этапе в сезоне 2022/23. Тогда "Интер" обыграл испанцев со счётом 1:0. Ответный матч закончился со счётом 3:3.
Матчи состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
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