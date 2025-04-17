Ремонтада в действии? Арсенал поставил точку в противостоянии с Реалом

"Арсенал" поставил точку в противостоянии с "Реалом".

"Реал" подавал в штрафную "Арсенала". Лондонцы перехватили мяч и Мерино пошёл в атаку. Мартинелли в это время набрал скорость, избежал положения вне игры и поразил ворота Куртуа.

Счёт стал 1:2 и "Арсенал" вышел в полуфинал, где встретится с "ПСЖ".

Видео гола: