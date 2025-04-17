  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ремонтада в действии? Арсенал поставил точку в противостоянии с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ремонтада в действии? Арсенал поставил точку в противостоянии с Реалом

Лига Чемпионов

В дополнительное время

Ремонтада в действии? Арсенал поставил точку в противостоянии с Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" поставил точку в противостоянии с "Реалом".

"Реал" подавал в штрафную "Арсенала". Лондонцы перехватили мяч и Мерино пошёл в атаку. Мартинелли в это время набрал скорость, избежал положения вне игры и поразил ворота Куртуа.

Счёт стал 1:2 и "Арсенал" вышел в полуфинал, где встретится с "ПСЖ".

Видео гола:

По теме
yellow-arrow
Король умер. Реал - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
УЕФА назвала лучших игроков полуфинальных матчей Лиги Чемпионов среды
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости