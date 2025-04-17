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Ремонтада в действии? Арсенал поставил точку в противостоянии с Реалом
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" поставил точку в противостоянии с "Реалом".
"Реал" подавал в штрафную "Арсенала". Лондонцы перехватили мяч и Мерино пошёл в атаку. Мартинелли в это время набрал скорость, избежал положения вне игры и поразил ворота Куртуа.
Счёт стал 1:2 и "Арсенал" вышел в полуфинал, где встретится с "ПСЖ".
Видео гола:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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