УЕФА назвала лучших игроков полуфинальных матчей Лиги Чемпионов среды.

В матче между "Реалом" и "Арсеналом" лучшим игроком матча признали Деклана Райса. Для полузащитника это вторая награда подряд.

Игрок отдал два ключевых паса, сделал 96% точных передач и заблокировал один удар.

Another incredible Player of the Match performance from Declan Rice ???? pic.twitter.com/H0jt4jRPMa