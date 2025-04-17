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УЕФА назвала лучших игроков полуфинальных матчей Лиги Чемпионов среды
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвала лучших игроков полуфинальных матчей Лиги Чемпионов среды.
В матче между "Реалом" и "Арсеналом" лучшим игроком матча признали Деклана Райса. Для полузащитника это вторая награда подряд.
Игрок отдал два ключевых паса, сделал 96% точных передач и заблокировал один удар.
Double Decker.— Arsenal (@Arsenal) April 16, 2025
Another incredible Player of the Match performance from Declan Rice ???? pic.twitter.com/H0jt4jRPMa
В противостоянии между "Интером" и "Баварией" лучшим оказался Лаутаро Мартинес. Футболист отметился голом.
Star of the show ????#UCL pic.twitter.com/pA0SU3YNZx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025
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Напомним, что "Арсенал" обыграл "Реал" со счётом 2:1 (5:1 по сумме двух матчей), "Интер" сыграл вничью с "Баварией" (2:2).
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