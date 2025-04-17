УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против "Реала" в первом тайме.

Сукдьи почти 5 минут смотрели видеоповтор момента, когда Мбаппе упал в штрафной. Сначала видеоассистенты просматривали момент в комнате VAR. После главного арбитра матча Летексьера подозвали к монитору.

Француз объявил решение – пенальти не будет. На экране "Сантьяго Бернабеу" появилось объяснение.

"Пенальти не назначен – фол не обнаружен. Игрок "Арсенала" под №41 (Деклан Райс) не фолил на противнике", - гласила надпись на экране.

#RMAARS

Quizás lo más discutido:para #RealMadrid, gol anulado a Mbappe y un penal que dieron inicial, pero el Var rectifica! Otro para #Arsenal bien decidido, pero horrible ejecución de Saka, con nefastos antecedentes con su club e Inglaterra. 0-0 justificado. Sin remontada ! pic.twitter.com/GlUQyvtUOp — OSCAR RESTREPO (@PROFE_RESTREPO) April 16, 2025

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Напомним, что "Арсенал" обыграл "Реал" со счётом 2:1 и по итогу двух матчей прошёл в полуфинал.