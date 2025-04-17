Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против Реала в первом тайме
По делу
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против "Реала" в первом тайме.
Сукдьи почти 5 минут смотрели видеоповтор момента, когда Мбаппе упал в штрафной. Сначала видеоассистенты просматривали момент в комнате VAR. После главного арбитра матча Летексьера подозвали к монитору.
Француз объявил решение – пенальти не будет. На экране "Сантьяго Бернабеу" появилось объяснение.
"Пенальти не назначен – фол не обнаружен. Игрок "Арсенала" под №41 (Деклан Райс) не фолил на противнике", - гласила надпись на экране.
#RMAARS— OSCAR RESTREPO (@PROFE_RESTREPO) April 16, 2025
Quizás lo más discutido:para #RealMadrid, gol anulado a Mbappe y un penal que dieron inicial, pero el Var rectifica! Otro para #Arsenal bien decidido, pero horrible ejecución de Saka, con nefastos antecedentes con su club e Inglaterra. 0-0 justificado. Sin remontada ! pic.twitter.com/GlUQyvtUOp
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Арсенал" обыграл "Реал" со счётом 2:1 и по итогу двух матчей прошёл в полуфинал.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива
- Легкий путь? Первый взгляд на потенциальных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Комментарии 2