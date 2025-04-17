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УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против Реала в первом тайме

Лига Чемпионов
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По делу

УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против Реала в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против "Реала" в первом тайме.

Сукдьи почти 5 минут смотрели видеоповтор момента, когда Мбаппе упал в штрафной. Сначала видеоассистенты просматривали момент в комнате VAR. После главного арбитра матча Летексьера подозвали к монитору.

Француз объявил решение – пенальти не будет. На экране "Сантьяго Бернабеу" появилось объяснение.

"Пенальти не назначен – фол не обнаружен. Игрок "Арсенала" под №41 (Деклан Райс) не фолил на противнике", - гласила надпись на экране.

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Напомним, что "Арсенал" обыграл "Реал" со счётом 2:1 и по итогу двух матчей прошёл в полуфинал.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
17.04.2025 в 01:08
Шо там объяснять. Мбаппа упал как мешок с картохой.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
17.04.2025 в 01:08
Шо там объяснять. Мбаппа упал как мешок с картохой.
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Spolding711 (Днепр)
17.04.2025 в 01:59
Але меріно впав так само ,в боротьбі ,і так само не було шансів дістатись мʼяча .але насправді не в пенальті справа ,реф відсудив норм загалом як для такого поєдинку .
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