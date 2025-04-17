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Сенсация в Испании. Реал – Арсенал 1:2. Видеообзор матча
Ремонтада удалась
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в ответном матче принимал "Арсенал".
Первый тайм был насыщенным на моменты. Сначала пенальти назначили в ворота "Реала", но Куртуа отбил и сохранил ворота сухими. В конце тайма на 11-метровый претендовал "Реал", но судья после просмотра решил, что назначения не будет. Всё это сопровождалось тремя ударами по воротам от "Арсенала". Хозяева не ударили по воротам Райи.
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Во втором тайме зрители увидели два гола за две минуты. Сначала забил Сака, а после Винисиус, после ошибки Салибы. Но лондонцы добыли победу – на третьей компенсированной минуте Мартинелли отметился победным голом.э
"Арсенал" проходит далее, где встретится с "ПСЖ".
Лига Чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу".
Реал – Арсенал 1:2
Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)
Видеообзор матча:
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