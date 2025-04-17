  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сенсация в Испании. Реал – Арсенал 1:2. Видеообзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сенсация в Испании. Реал – Арсенал 1:2. Видеообзор матча

Лига Чемпионов

Ремонтада удалась

Сенсация в Испании. Реал – Арсенал 1:2. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" в ответном матче принимал "Арсенал".

Первый тайм был насыщенным на моменты. Сначала пенальти назначили в ворота "Реала", но Куртуа отбил и сохранил ворота сухими. В конце тайма на 11-метровый претендовал "Реал", но судья после просмотра решил, что назначения не будет. Всё это сопровождалось тремя ударами по воротам от "Арсенала". Хозяева не ударили по воротам Райи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме зрители увидели два гола за две минуты. Сначала забил Сака, а после Винисиус, после ошибки Салибы. Но лондонцы добыли победу – на третьей компенсированной минуте Мартинелли отметился победным голом.э

"Арсенал" проходит далее, где встретится с "ПСЖ".

Лига Чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу".

Реал – Арсенал 1:2

Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против Реала в первом тайме
yellow-arrow
Король умер. Реал - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости