Автор победного гола Арсенала дал комментарии после игры с Реалом

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли признался, что использовал каждую каплю энергии, чтобы забить победный мяч в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" (2:1). Бразилец пронесся от центрального круга на 93-й минуте и спокойно пробил мимо Тибо Куртуа, поставив точку в поединке.

"Это было последнее, что оставалось в баке! Я просто пытался открыться за спины защитникам и молился, чтобы Мерино увидел меня и отдал пас. Он отдал очень классную передачу, и я оказался на ударной позиции, поэтому просто попытался сохранять спокойствие и покатил мяч в ворота. Я действительно счастлив.

Мы на эмоциях. Очень круто побеждать в таких матчах, особенно против "Реала" здесь, на "Бернабеу", поэтому мы очень счастливы. По моему мнению, мы заслужили победу как на "Эмирейтс", так и здесь. Мы знаем свои качества, знаем свою команду, и я считаю, что эта команда, эта семья – мы это заслужили. Это что-то, что останется в наших сердцах навсегда", – сказал Мартинелли.