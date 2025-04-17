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Два центрфорварда в списке. УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Без защитника или вратаря

Два центрфорварда в списке. УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам ответных матчей 1/4 финала.

В четверку лучших вошли:

  • автор хет-трика в ворота "Барселоны" Серу Гирасси (нападающий "Боруссии" Дортмунд);
  • Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле, отличившийся ассистом в поединке с "Астон Виллой";
  • Хавбек "Арсенала" Деклан Райс, признанный игроком матча с "Реалом";
  • Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес, забивший "Баварии".

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

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