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Два центрфорварда в списке. УЕФА назвал претендов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ
Без защитника или вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам ответных матчей 1/4 финала.
В четверку лучших вошли:
- автор хет-трика в ворота "Барселоны" Серу Гирасси (нападающий "Боруссии" Дортмунд);
- Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле, отличившийся ассистом в поединке с "Астон Виллой";
- Хавбек "Арсенала" Деклан Райс, признанный игроком матча с "Реалом";
- Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес, забивший "Баварии".
Проголосовать за своего фаворита можно по
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This is a tough one ???? #UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025
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