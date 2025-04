Два центрфорварда в списке. УЕФА назвал претендов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам ответных матчей 1/4 финала.

В четверку лучших вошли:

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

This is a tough one ???? #UCLPOTW | @PlayStationEU