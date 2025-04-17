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Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета Реала из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Разочарование

Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета Реала из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пообщался с прессой после матча с "Арсеналом" (1:2, общ. 1:5).

"Вылет из Лиги чемпионов – это разочарование, и это нормально так думать. Это другая сторона футбола. Есть счастливая сторона, которую мы много раз переживали, а есть и грустная. Мы должны уметь справляться с грустной стороной так же, как и с радостной. Сейчас осталось три турнира, и мы должны сосредоточиться на Ла Лиге, финале Кубка Испании и Клубном Чемпионате мира.

"Арсенал" был лучше нас в обоих матчах. Мы сделали все возможное в этом противостоянии. Все могло изменить пенальти, который был пробит – это могло изменить ход двухматчевого противостояния. Но "Арсенал" хорошо защищался, и нам было трудно находить свободные зоны. По интенсивности мы выглядели лучше, но этого оказалось недостаточно.

Я не думаю, что сейчас уместно делать глубокий анализ. Мы должны принять этот результат и те неудачи, которые могут случаться. Мы должны держать голову высоко, потому что в последние годы очень хорошо выступали в этом турнире. В этом году придется выдержать и перетерпеть. В спорте такое бывает, ведь непобедимых команд не существует. Я был честным со своими игроками. Мы должны держать голову высоко, сделать выводы и бороться в следующем матче", – сказал Анчелотти.

Добавим, что в следующем матче "сливочные" сыграют против "Атлетика" в рамках Ла Лиги.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Алексей Полищук
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