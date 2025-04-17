Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа пообщался с прессой после ответного матча четвертьфинала ЛЧ против "Арсенала" (1:2, общ. 1:5).

"Когда против тебя пробивают пенальти, и ты его отбиваешь – это придает веры. Сначала мы создавали опасность, болельщики нас гнали вперед, но "Арсенал" – это команда, которая хорошо защищается и играет организованно. Мы ушли на перерыв при счете 0:0, с верой, что если забьем в начале второго тайма, то еще все возможно. Но они забили первыми, потом мы быстро отыгрались и продолжали верить, но нам не хватило хладнокровия в завершении.

Этого оказалось мало – мы проиграли более сильному "Арсеналу", и должны это принять. "Арсенал" хорошо защищался и прессинговал, было трудно найти свободные зоны, у нас было немного шансов, еще и не повезло с подачами в штрафную. В этом году у нас нет Хоселу, который мог бы выигрывать эти единоборства. Теперь мы должны проанализировать, что можем улучшить, потому что впереди еще Ла Лига, финал Кубка Испании и Клубный ЧМ. Мы хотим достичь максимального результата", – сказал Куртуа.