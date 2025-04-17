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Винисиус Жуниор установил новый рекорд Реала в матче против Арсенала

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Хотя вряд ли это перекроет боль от поражения

Винисиус Жуниор установил новый рекорд Реала в матче против Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче против "Арсенала" Винисиус Жуниор забил свой 105-й гол за "Реал" и стал самым результативным бразильцем в истории клуба, опередив легендарного Роналдо. Вингер, который сравнял счет в матче, достиг этой отметки за семь сезонов в составе мадридцев, проведя 310 поединков. Роналдо же выступал за "Реал" с 2002 по 2007 год, сыграв 177 официальных матчей.

Первый свой мяч Винисиус забил в сезоне 2018/19 в ворота "Вальядолида". С тех пор он стал ключевым игроком в добытые 14 трофеев, включая ЛЧ-2022 и ЛЧ-2024. В целом его 105 голов распределяются так: 61 – в Ла Лиге, 29 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Испании, 4 – в Суперкубке Испании, 4 – на Клубном чемпионате мира. А чаще всего Винисиус забивал "Валенсии" – 9 голов.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 20 голов и 14 ассистов в 45 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Роналдо Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Алексей Полищук
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