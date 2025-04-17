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Винисиус Жуниор установил новый рекорд Реала в матче против Арсенала
Хотя вряд ли это перекроет боль от поражения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче против "Арсенала" Винисиус Жуниор забил свой 105-й гол за "Реал" и стал самым результативным бразильцем в истории клуба, опередив легендарного Роналдо. Вингер, который сравнял счет в матче, достиг этой отметки за семь сезонов в составе мадридцев, проведя 310 поединков. Роналдо же выступал за "Реал" с 2002 по 2007 год, сыграв 177 официальных матчей.
⚽ @ViniJr ya es el brasileño que más goles ha marcado en el Real Madrid. pic.twitter.com/Zzhlx7zHMK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 16, 2025
Первый свой мяч Винисиус забил в сезоне 2018/19 в ворота "Вальядолида". С тех пор он стал ключевым игроком в добытые 14 трофеев, включая ЛЧ-2022 и ЛЧ-2024. В целом его 105 голов распределяются так: 61 – в Ла Лиге, 29 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Испании, 4 – в Суперкубке Испании, 4 – на Клубном чемпионате мира. А чаще всего Винисиус забивал "Валенсии" – 9 голов.
Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 20 голов и 14 ассистов в 45 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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