Васкес: Арсенал приехал защищаться. В первом тайме они почти ничего не создали

Правый защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес проанализировал поражение от "Арсенала" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 0:3).

"Это был сложный матч. Мы не создали тех голевых моментов, которые хотели. Мы никогда не позволяли игре полностью выходить из-под нашего контроля, но она получилась отрывистой, полная остановок, и казалось, что все складывается не так, как нам хотелось бы, когда все было 50 на 50.

"Арсенал" приехал защищаться. В первом тайме они почти ничего не создали, а после перерыва, отдав все силы, одержали победу.

Возможно, нам не хватало немного ясности во время владения мячом. Возможно, мы могли бы быть более терпеливыми в перемещении мяча из стороны в сторону и растягивании "Арсенала". Они действительно потрясающе организованы в обороне.

Мы все несем ответственность за победы и поражения - это часть футбола. Все мадридисты знают, что мы выложились на все сто, чтобы отыграть отставание, но даже когда ты это делаешь, все может обернуться как хорошо, так и не очень. Мы вернемся сильнее, чем когда-либо. В этом сезоне нам еще есть за что бороться, и мы едины в том, что хотим это сделать", - считает испанец.