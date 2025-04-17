Главный тренер Интера поделился своими мыслями после выхода команды в полуфинал ЛЧ

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Интером" и "Баварией" на "Сан-Сиро" завершился со счетом 2:2. В итоге итальянцы выбили немцев с общим счетом 4:3, а наставник "Интера" Симоне Индзаги поделился своими эмоциями в интервью после игры.

"Это великолепный вечер, который мы разделили с нашими болельщиками на нашем стадионе. Мы провели два отличных матча, ребята были блестящими. Это победа, которой должны гордиться игроки, клуб и болельщики. Сезон был длинным и сложным, но он дарит нам много радости. Добыть такой результат против команды, как "Бавария" – еще приятнее: это невероятный соперник, который держит интенсивность на протяжении всех 90 минут, но мы отвечали ударом на удар, как в Мюнхене, так и сегодня на Сан-Сиро".

Это команда, которая жертвует собой и много работает. Мы вместе уже почти четыре года, и мы знаем, что у нас сильный коллектив. Это большое удовольствие и вознаграждение за все, что мы сделали. Вместе с тренерским штабом мы стараемся ставить игроков в лучшие условия. Коллектив очень сплоченный, и мы вместе проходили сквозь трудности. Мы должны идти дальше и наслаждаться такими вечерами. "Сан-Сиро" сегодня действительно тронул нас", – сказал Индзаги.