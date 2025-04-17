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Защитник Интера прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии

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Забил дебютный гол

Защитник Интера прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч на "Сан-Сиро" против "Баварии", бесспорно, останется в памяти Бенжамена Павара: "Интер" прошел в полуфинал Лиги чемпионов, а француз забил свой первый гол в футболке "нерадзурри". Символично, что это произошло в ворота его бывшей команды.

"Я очень счастлив, что наконец-то забил – я ждал этого гола очень долго. Если честно, я даже больше радуюсь за команду, чем за себя, хотя забить свой первый гол за "Интер" здесь было действительно особенным моментом.

Мы должны были оставаться сосредоточенными. Это был нелегкий матч, а теперь нужно восстановиться перед следующей игрой в чемпионате. Мы не ставим себе границ: у нас отличная команда и тренерский штаб, который работает очень хорошо. Мы всегда стремимся побеждать и хотим двигаться дальше", – сказал Павар.

Добавим, что в полуфинале "Интер" встретится с "Барселоной".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Алексей Полищук
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