Звездный нападающий Интера хочет выиграть требл в этом сезоне

Звездный нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес поделился своими эмоциями после того, как его команда прошла "Баварию" (2:2, общ. 4:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Это был тот матч, который мы запомним надолго. Мы приложили серьезные усилия для того, чтобы выйти в полуфинал, продемонстрировав свой характер. Впереди у нас очень насыщенный календарь, но мы не собираемся сдаваться. Мы хотим выиграть все возможные турниры в этом сезоне, ради этого мы и играем в футбол. Это наш менталитет!"

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Интер" встретится с "Барселоной". Первый матч состоится в Барселоне в среду, 30-го апреля, а ответный матч будет сыгран в Милане во вторник, 6-го мая.

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Отметим, что на счету Лаутаро Мартинеса в этом сезоне 21 гол и 6 ассистов в 43 матчах за "Интер" во всех турнирах.