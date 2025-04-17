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Матч 1/4 финала Лиги Чемпионов стал одним из наиболее посещаемых в турнире в сезоне 2024/25

Лига Чемпионов

Он того стоил

Матч 1/4 финала Лиги Чемпионов стал одним из наиболее посещаемых в турнире в сезоне 2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч 1/4 финала Лиги Чемпионов стал одним из наиболее посещаемых в турнире в сезоне 2024/25.

Поединок между "Реалом" и "Арсеналом" на "Сантьяго Бернабеу" посмотрели 77 073 болельщика. На стадион пришли на 50 фанатов больше, чем на матч против "Манчестер Сити".

Наибольшая посещаемость "Реала" зафиксирована на мадридском дерби. Матч против "Атлетико" посмотрели 77 261 болельщик.

Рекорд принадлежит "Боруссии Д". 6 матчей "немецкого клуба были при посещаемости 81 365 фанатов. Такая поддержка была в поединках против "Шахтёра", "Селтика", "Штурма", "Лилля" и дважды "Барселоны".

Матч "Боруссии Д" против "Спортинга" смотрели 80 300 фанатов.

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Напомним, что "Арсенал" победил "Реал" со счётом 2:1 и прошёл в полуфинал.

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Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Владислав Прийменко
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