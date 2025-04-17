Капитан Арсенала - о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: Мы готовы к этому вызову

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал победу над мадридским "Реалом" (1:2, общ. 1:5) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Это был нелегкий матч, но мы справились со своей задачей. Да, у нас было преимущество в три гола после домашней победы, но мы продемонстрировали то, что мы способны побеждать при любых условиях. На "Сантьяго Бернабеу" нам пришлось страдать некоторое время, но, в конце концов, мы смогли выиграть. Я очень горжусь своей командой.

Я чувствую, что мы готовы к этому вызову. Мы хотим дойти до конца. Мы сделали серьезную заявку. Впереди еще есть несколько важных матчей. Игра против "ПСЖ" будет настоящим испытанием, которого мы ждем с нетерпением".