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Капитан Арсенала - о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: Мы готовы к этому вызову

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Лидер "канониров" поделился мыслями о следующем сопернике

Капитан Арсенала - о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: Мы готовы к этому вызову

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал победу над мадридским "Реалом" (1:2, общ. 1:5) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Это был нелегкий матч, но мы справились со своей задачей. Да, у нас было преимущество в три гола после домашней победы, но мы продемонстрировали то, что мы способны побеждать при любых условиях. На "Сантьяго Бернабеу" нам пришлось страдать некоторое время, но, в конце концов, мы смогли выиграть. Я очень горжусь своей командой.

Я чувствую, что мы готовы к этому вызову. Мы хотим дойти до конца. Мы сделали серьезную заявку. Впереди еще есть несколько важных матчей. Игра против "ПСЖ" будет настоящим испытанием, которого мы ждем с нетерпением".

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Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" встретится с "Пари Сен-Жермен". Первая игра состоится в Лондоне во вторник, 29-го апреля, а ответный матч будет сыгран в Париже в среду, 7-го мая.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Мартин Эдегор
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Источник:
CBS Sports Golazo
Опубликовал: Андрей Журба
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