Венсан Компани высказался после вылета Баварии из Лиги чемпионов

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани дал комментарий в интервью после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера" (2:2, общ. 3:4).

"В футболе всегда решают детали – именно эти мелочи и делают разницу в таких матчах. Конечно, очень обидно. Если посмотреть на ход обоих матчей, то вряд ли можно требовать чего-то большего. И все же нам в конце концов не хватило голов. Мы знали, что они сильны в атаке. Или это после двух угловых, или другим способом – они всегда опасны. Но мы тоже были опасными. У нас было много моментов. Именно поэтому это особенно больно.

Но в моей природе не заложено оглядываться назад и жалеть. Через пять месяцев стартует новый сезон Лиги чемпионов. Финал в Мюнхене уже не для нас, но впереди у нас еще много матчей в Мюнхене. И тогда начнется новая история, снова с надеждой, снова с ощущением, что мы способны это сделать", – сказал Компани.