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"Я действительно держал Мбаппе рукой, но...". Райс высказался об отмененном пенальти
Сомнений у него не было
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов и рассказал об эпизоде с отменой пенальти в ворота "канониров" после своего контакта с форвардом мадридского "Реала" Килианом Мбаппе в штрафной площади.
"Это исторический вечер для клуба. Наша цель – победить в Лиге чемпионов, мы уверены, что сможем это сделать. Наши желания стали реальностью, мы хотим насладиться этим результатом.
Да, я действительно держал Мбаппе рукой в том эпизоде, но не считаю это нарушением правил. Я знал, что за этот фол не должны ставить пенальти. Я честный человек и был удивлен, когда Килиан упал. В том эпизоде я был полностью уверен, что арбитр отменит свое решение", – приводит слова Райса BBC.
По итогам двух матчей "Арсенал" обыграл "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов с общим счетом 5:1 (3:0, 2:1). Далее "канониры" сыграют с "ПСЖ".
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