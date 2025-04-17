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"Я действительно держал Мбаппе рукой, но...". Райс высказался об отмененном пенальти

Лига Чемпионов

Сомнений у него не было

"Я действительно держал Мбаппе рукой, но...". Райс высказался об отмененном пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов и рассказал об эпизоде с отменой пенальти в ворота "канониров" после своего контакта с форвардом мадридского "Реала" Килианом Мбаппе в штрафной площади.

"Это исторический вечер для клуба. Наша цель – победить в Лиге чемпионов, мы уверены, что сможем это сделать. Наши желания стали реальностью, мы хотим насладиться этим результатом.

Да, я действительно держал Мбаппе рукой в том эпизоде, но не считаю это нарушением правил. Я знал, что за этот фол не должны ставить пенальти. Я честный человек и был удивлен, когда Килиан упал. В том эпизоде я был полностью уверен, что арбитр отменит свое решение", – приводит слова Райса BBC.

По итогам двух матчей "Арсенал" обыграл "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов с общим счетом 5:1 (3:0, 2:1). Далее "канониры" сыграют с "ПСЖ".

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) пенальти Килиан Мбаппе Деклан Райс
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 12:42
Белые крысы всегда так подло делают. Как только к ним в штрафной прикоснуться, они всегда падают, как подрубленные. А хули, привыкли к карманным судьям ЛаЛиги. А еврокубках облом-с.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
17.04.2025 в 12:42
Белые крысы всегда так подло делают. Как только к ним в штрафной прикоснуться, они всегда падают, как подрубленные. А хули, привыкли к карманным судьям ЛаЛиги. А еврокубках облом-с.
Ответить
0
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