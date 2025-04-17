Томас Мюллер прокомментировал игру против Интера

Легенда "Баварии" Томас Мюллер дал комментарий после своего последнего матча Лиги чемпионов в футболке мюнхенского клуба.

"Конечно, мы разочарованы. Но что значит разочарование? Я не сказал бы, что действительно разочарован, потому что в конце концов мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю матчи немного по-своему. Выложился ли я на полную? Могу ли я посмотреть себе в глаза в зеркале? Выложилась ли команда на полную? Если да, то можно с чистым сердцем посмотреть в зеркало.

Конечно, можно дискутировать, но мы играли против лучшей команды Италии, которая до этого матча пропустила всего два гола за весь сезон Лиги чемпионов. И у нас были моменты – или по крайней мере что-то похожее на них. Мы забили гол, вышли вперед 1:0, хорошо вошли в игру, но они, конечно, тоже очень сильны. Возможно, если бы в последние пять минут еще один мяч залетел в сетку, мы бы сейчас стояли здесь с совсем другими ощущениями", – сказал Мюллер.