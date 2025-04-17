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Томас Мюллер прокомментировал игру против Интера

Лига Чемпионов

Конечно, мы разочарованы, но...

Томас Мюллер прокомментировал игру против Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Баварии" Томас Мюллер дал комментарий после своего последнего матча Лиги чемпионов в футболке мюнхенского клуба.

"Конечно, мы разочарованы. Но что значит разочарование? Я не сказал бы, что действительно разочарован, потому что в конце концов мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю матчи немного по-своему. Выложился ли я на полную? Могу ли я посмотреть себе в глаза в зеркале? Выложилась ли команда на полную? Если да, то можно с чистым сердцем посмотреть в зеркало.

Конечно, можно дискутировать, но мы играли против лучшей команды Италии, которая до этого матча пропустила всего два гола за весь сезон Лиги чемпионов. И у нас были моменты – или по крайней мере что-то похожее на них. Мы забили гол, вышли вперед 1:0, хорошо вошли в игру, но они, конечно, тоже очень сильны. Возможно, если бы в последние пять минут еще один мяч залетел в сетку, мы бы сейчас стояли здесь с совсем другими ощущениями", – сказал Мюллер.

Добавим, что в этом сезоне Мюллер провел 39 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Интер (Милан)
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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Алексей Полищук
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