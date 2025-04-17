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Травмированный вице-капитан Реала может получить дисквалификацию в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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Травмированный вице-капитан Реала может получить дисквалификацию в Лиге Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Травмированный вице-капитан и защитник "Реала" может получить дисквалификацию в Лиге Чемпионов.

Дани Карвахаль может быть дисквалифицирован на 4 матча турнира. Во время перерыва защитник спустился в туннель, где расположены раздевалки и устроил стычку с вингером "Арсенала" Букайо Сакой. Испанец указал на англичанина пальцем и схватил за шею сзади.

Карвахаль не имел права появляться в подтрибунном помещении, поскольку не был заявлен на матч. Теперь ему грозит дисквалификация на четыре матча.

Три матча защитник может пропустить из-за нападения на другого игрока или другое лицо, присутствовавшее на матче. Ещё один матч – за проход в туннель.

УЕФА рассмотрит данный вопрос, если арбитр матча указал произошедшее в протоколе.

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Напомним, что Дани Карвахаль порвал кресты 6 октября 2024 года и выбыл до конца сезона.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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