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Травмированный вице-капитан Реала может получить дисквалификацию в Лиге Чемпионов
И так не играет
Getty Images/Global Images Ukraine
Травмированный вице-капитан и защитник "Реала" может получить дисквалификацию в Лиге Чемпионов.
Дани Карвахаль может быть дисквалифицирован на 4 матча турнира. Во время перерыва защитник спустился в туннель, где расположены раздевалки и устроил стычку с вингером "Арсенала" Букайо Сакой. Испанец указал на англичанина пальцем и схватил за шею сзади.
Карвахаль не имел права появляться в подтрибунном помещении, поскольку не был заявлен на матч. Теперь ему грозит дисквалификация на четыре матча.
Три матча защитник может пропустить из-за нападения на другого игрока или другое лицо, присутствовавшее на матче. Ещё один матч – за проход в туннель.
УЕФА рассмотрит данный вопрос, если арбитр матча указал произошедшее в протоколе.
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Напомним, что Дани Карвахаль порвал кресты 6 октября 2024 года и выбыл до конца сезона.
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