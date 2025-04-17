Киммих - о поражении от Интера: Мы потеряли контроль над игрой

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих высказался о вылете своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от миланского "Интера" (2:2 заг. 4:3).

"Мы должны были контролировать игру намного лучше. Мы забили первыми, но через 10 минут все изменилось не в нашу пользу. В первом матче мы сравняли счет, а через несколько минут пропустили, поэтому эти моменты серьезно влияют на игру. Мы должны работать над тем, чтобы такого больше не случалось.

Я бы хотел, чтобы мы сыграли в финале перед своими болельщиками. Я бы хотел, чтобы домашний финал Лиги чемпионов стал последним матчем Томаса Мюллера за "Баварию", это было бы невероятно, но, к сожалению, этого не произойдет".