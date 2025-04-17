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Киммих - о поражении от Интера: Мы потеряли контроль над игрой

Лига Чемпионов

Немец недоволен действиями своей команды в этом матче

Киммих - о поражении от Интера: Мы потеряли контроль над игрой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих высказался о вылете своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от миланского "Интера" (2:2 заг. 4:3).

"Мы должны были контролировать игру намного лучше. Мы забили первыми, но через 10 минут все изменилось не в нашу пользу. В первом матче мы сравняли счет, а через несколько минут пропустили, поэтому эти моменты серьезно влияют на игру. Мы должны работать над тем, чтобы такого больше не случалось.

Я бы хотел, чтобы мы сыграли в финале перед своими болельщиками. Я бы хотел, чтобы домашний финал Лиги чемпионов стал последним матчем Томаса Мюллера за "Баварию", это было бы невероятно, но, к сожалению, этого не произойдет".

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Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 31-го мая на "Альянц Арене" в Мюнхене. За победу в этом турнире продолжают бороться четыре команды: "Арсенал", "ПСЖ", "Барселона" и "Интер".

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Андрей Журба
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