Он не из клуба. Микель Артета назвал причастного к победе над Реалом

Тренер "Арсенала" Микель Артета назвал причастного к победе над "Реалом".

Испанец заявил, что утром перед ответным матчем Лиги Чемпионов звонил тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле.

"Я звонил ему сегодня утром. Потому что, если я здесь, то во многом благодаря ему.

Он был для меня большим вдохновением. Я проработал с ним четыре замечательных года и всегда буду ему благодарен. Без него меня бы здесь не было", - сказал Артета.