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Он не из клуба. Микель Артета назвал причастного к победе над Реалом

Лига Чемпионов

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Он не из клуба. Микель Артета назвал причастного к победе над Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Арсенала" Микель Артета назвал причастного к победе над "Реалом".

Испанец заявил, что утром перед ответным матчем Лиги Чемпионов звонил тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле.

"Я звонил ему сегодня утром. Потому что, если я здесь, то во многом благодаря ему.

Он был для меня большим вдохновением. Я проработал с ним четыре замечательных года и всегда буду ему благодарен. Без него меня бы здесь не было", - сказал Артета.

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Микель Артета работал помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" с июля 2016 года по декабрь 2019.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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