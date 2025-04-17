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Он не из клуба. Микель Артета назвал причастного к победе над Реалом
Интересно вышло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Арсенала" Микель Артета назвал причастного к победе над "Реалом".
Испанец заявил, что утром перед ответным матчем Лиги Чемпионов звонил тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле.
"Я звонил ему сегодня утром. Потому что, если я здесь, то во многом благодаря ему.
Он был для меня большим вдохновением. Я проработал с ним четыре замечательных года и всегда буду ему благодарен. Без него меня бы здесь не было", - сказал Артета.
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Микель Артета работал помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" с июля 2016 года по декабрь 2019.
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