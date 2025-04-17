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"Мы должны гордиться собой". Звездный нападающий Арсенала доволен победой над Реалом

Лига Чемпионов

Он приложил немало усилий для необходимого результата

"Мы должны гордиться собой". Звездный нападающий Арсенала доволен победой над Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Арсенала" Букайо Сака прокомментировал победу над "Реалом" (1:2, общ. 1:5) и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

"Я очень рад, что нам удалось это сделать. Мы видели то, что происходило в соцсетях перед игрой, слышали о том, что они собираются отыграться, но мы смогли показать свой менталитет. Мы должны гордиться собой. Я думаю, что мы можем побеждать лучшие команды Европы не только дома, но и на выезде, и вы это увидели сегодня. Я буду верить в победу нашей команды в Лиге чемпионов, ведь мы способны это сделать.

Мой нереализованный пенальти? Я попытался сделать что-то неординарное, однако это не сработало. Я был уверен, что забью, поэтому я держал это в голове и смог забить во втором тайме", — добавил Сака.

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В этом сезоне 23-летний Букайо Сака забил 11 голов и отдал 14 ассистов в 29 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Источник:
CBS Sports Golazo
Опубликовал: Андрей Журба
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