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"Мы должны гордиться собой". Звездный нападающий Арсенала доволен победой над Реалом
Он приложил немало усилий для необходимого результата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Букайо Сака прокомментировал победу над "Реалом" (1:2, общ. 1:5) и выход в полуфинал Лиги чемпионов.
"Я очень рад, что нам удалось это сделать. Мы видели то, что происходило в соцсетях перед игрой, слышали о том, что они собираются отыграться, но мы смогли показать свой менталитет. Мы должны гордиться собой. Я думаю, что мы можем побеждать лучшие команды Европы не только дома, но и на выезде, и вы это увидели сегодня. Я буду верить в победу нашей команды в Лиге чемпионов, ведь мы способны это сделать.
Мой нереализованный пенальти? Я попытался сделать что-то неординарное, однако это не сработало. Я был уверен, что забью, поэтому я держал это в голове и смог забить во втором тайме", — добавил Сака.
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В этом сезоне 23-летний Букайо Сака забил 11 голов и отдал 14 ассистов в 29 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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