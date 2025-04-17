"Мы должны гордиться собой". Звездный нападающий Арсенала доволен победой над Реалом

Вингер "Арсенала" Букайо Сака прокомментировал победу над "Реалом" (1:2, общ. 1:5) и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

"Я очень рад, что нам удалось это сделать. Мы видели то, что происходило в соцсетях перед игрой, слышали о том, что они собираются отыграться, но мы смогли показать свой менталитет. Мы должны гордиться собой. Я думаю, что мы можем побеждать лучшие команды Европы не только дома, но и на выезде, и вы это увидели сегодня. Я буду верить в победу нашей команды в Лиге чемпионов, ведь мы способны это сделать.

Мой нереализованный пенальти? Я попытался сделать что-то неординарное, однако это не сработало. Я был уверен, что забью, поэтому я держал это в голове и смог забить во втором тайме", — добавил Сака.